Un Professore 2 | nuovi studenti e una convivenza a tre forzata per il ‘prof’ Alessandro Gassmann

(Di venerdì 14 luglio 2023) Un2 (US RAI) In autunno torneranno su Rai1 le lezioni di Dante Balestra. Giovedì 16 novembre 2023, in prima serata, prenderà infatti il via la seconda stagione di Un, la fiction liberamente ispirata alla produzione spagnola Merlì con protagonista. Anche quest’anno non mancheranno diversi colpi di scena, pronti a stravolgere le vite di tutti i personaggi. Le vicende di Uncontinueranno ad avere come sfondo il Liceo Leonardo Da Vinci di Roma, in cui il pubblico ritroverà glidell’anticonformista Dante Balestra (), che sarà ancora intento ad utilizzare la filosofia per aiutare i ragazzi a risolvere i loro problemi, tra amori complicati, genitori invadenti, sogni a occhi ...