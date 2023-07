Un paese intimamente giustizialista | salvo poche coraggiose eccezioni

(Di venerdì 14 luglio 2023) Dei giudici a Roma hanno cancellato con un tratto di penna l’ergastolo a due “mostri” ritenuti colpevoli di uno degli omicidi che più avevano indignato la pubblica opinione negli ultimi tempi, quello del giovanissimo Willy Duarte. Lo hanno fatto presumibilmente perché, avendo ascoltato le ragioni bene esposte dai difensori, hanno ritenuto che non c’era la certezza che fossero stati i biechi imputati “gemelli” a sferrare il colpo mortale che ha ucciso il povero Willy, ragazzo mite che si affacciava alla vita, ma che debbano comunque rispondere insieme agli altri due complici condannati a pene minori della rissa da loro scatenata e costata una vita umana. Lo hanno fatto mettendo in conto la reazione sdegnata dei vari tribunali popolari. E qualcuno di loro lo ha fatto soffocando il proprio cuore straziato per il dolore personale e inconsolabile che lo accomuna alla madre del povero Willy: ...

Così avviene ormai da oltre sessanta anni contro Cuba, unassediato e costretto sotto un ... ' La democrazia per me significa che innanzitutto i governi operinovincolati con il popolo,...... nonostante - è il non detto di cui Meloni è peròconvinta - quei 55 obiettivi su cui ...Bruxelles per modificare 10 dei 27 obiettivi previsti e sottolinea come l'Italia sia il primo......natale dell'attuale assessore regionale Pasquale Ciacciarelli . E proprio lui, in tandem con ... Cioè legge e margine di aggiramento della stessa, una cosa tanto"italiana" da essere ...