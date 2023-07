Ultime Notizie – Tour de France 2023 | tappa 13 | risultati e classifica generale

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 14 luglio 2023) Il polacco Michal Kwiatkowski della Ineos Grenadier conquista l’infinita salita del Grand Colombier, arrivo della tredicesima(137,8 km) delde. Dietro all’ex campione del mondo 2014, partito all’attacco a 11 km abbondanti dal traguardo, il belga Maxim Van Gils. Ma dietro si scatena la bagarre nel gruppo maglia gialla con Tadej Pogacar che parte all’attacco e Jonas Vingegaard che cerca di limitare i danni. Terza piazza per lo sloveno, quarta per il leader dellache ora ha un vantaggio di 9”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione