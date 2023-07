Ultime Notizie Serie A | Fiorentina | ufficiale l’arrivo di Parisi e il rinnovo di Biraghi Il Cagliari prende Scuffet

Poi ci sarà la staffetta, dove puntiamo a confermare i podi delledue edizioni'. L'edizione ... tutte le14 luglio - 19:01Continuano le indagini Learrivano dopo che ieri era emerso che il telefono di Leonardo non è sequestrabile: la sim è intestata al presidente del Senato e dunque 'coperta' dalle ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulledal mondo. Nellesettimane sono stati molti gli sviluppi nel conflitto tra Russia e Ucraina. Primo su tutti il tentato golpe contro Mosca da parte del gruppo di mercenari Wagner. E ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 14 luglio. DIRETTA Sky Tg24

Tanti, tantissimi i movimenti di mercato che si stanno facendo registrare in questi ultimi tempi e, tra i club che ad oggi hanno sicuramente cambiato il look alla propria rosa in maniera netta, c’è ...Secondo quanto rivela il Sun la cantante avrebbe indicato le sue disposizioni dopo il ricovero d'urgenza a fine giugno. Il manager: "La famiglia ha pensato che la sua ultima ora fosse… Leggi ...