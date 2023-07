Ultime Notizie Roma del 14-07-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 14 luglio 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno andiamo in Russia un’apertura più gruppo paramilitare Wagner non esiste almeno dal punto di vista giuridico lo ha detto il presidente Vladimir Putin parlando per la prima volta dal tuo incontro al Cremlino con il fondatore della milizia di mercenari frigo in pochi giorni dopo la mutina mento del 24 giugno anche il pentagono ha fermato dei mercenari Wagner non partecipano più in misura significativa alle operazioni di combattimento in Ucraina il luogo preciso in cui si trova il suo fondatore iperidrosi e non si conosce ma un accordo con il Cremlino gli ha permesso di essere esiliato nella vicina Bielorussia Sul fronte dei combattimenti le difese aeree ucraine hanno abbattuto La notte scorsa 16 dei 17 giorni kamikaze lanciati dalle foto del paese oltre a 7 droni da ricognizione la ...