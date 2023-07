Ultime Notizie Roma del 14-07-2023 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 14 luglio 2023)dailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto da Francesco Vitalini studio una mamma ha strangolato questa mattina tuo figlio un bambino di appena un anno la tragedia Voghera Dai primi accertamenti sembra che sia stata la stessa madre chiedere l’intervento dei soccorsi la donna che avrebbe agito in preda a un raptus si troverà in ospedale e verrà sottoposta a Fermo da parte dei Carabinieri l’emisfero settentrionale del pianeta a volte non ondata di caldo soffocante che sta già attanagliando parti dell’Europa della Cina e degli Stati Uniti dove sono previste per questo fine settimana diverse nazioni europee tra cui Francia e Germania Italia Spagna e Polonia stanno sperimentando temperature roventi il termometro potrebbe arrivare fino a 48 gradi Celsius in Sardegna scrive l’agenzia spaziale Europea sul sito web potenzialmente le temperature più calde mai ...