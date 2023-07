Ultime Notizie Roma del 14-07-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 14 luglio 2023)dailynews radiogiornale con una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio dove mettere di aver classificato l’aspartame dolcificante artificiale comunemente usato nelle bevande analcoliche come possibilmente cancerogeno per l’uomo lasciando però invariato il livello di assunzione giornaliera accettabile non stiamo raccomandando all’azienda di ritirare i prodotti ne stiamo consigliando i consumatori di smettere del tutto di consumarli siamo solo suggerendo un po’ di moderazione ha fermato Francesco Branca direttore della Nutrizione e della sicurezza alimentare dell’organizzazione Mondiale della sanità è durato circa un’ora un colloquio per Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è presidente del consiglio Giorgia Meloni l’incontro si è svolto nel studio alla vetrata dopo il consiglio supremo della Difesa che si è tenuto al ...