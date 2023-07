Ultime Notizie Roma del 14-07-2023 ore 07 | 10

(Di venerdì 14 luglio 2023)dailynews radiogiornale la giornata è venerdì 14 luglio Ben ritrovati in ascolto da Francesco Vitale le forze armate di Kiev continuano a fortificare il confine settentrionale del paese quello che divide l’Ucraina con la Bielorussia e la Russia lo ha fermato il tenente generale comandante delle forze congiunte spiegando che chi è sta spingendo e civile che vivono ancora vicino al confine ad andarsene luoghi più sicuri lo riporta la CNN Come spiega mai Evoque linea continua a creare barriere ingegneristiche di mente lungo il confine di Stato scavando Fossati anticarro Mirandola zona l’obiettivo è quello di prevenire l’invasione di gruppi di sabotatori Nemici attraversamento del confine da parte di veicoli blindati la strategia usata da Kiev spiega il tenente generale è quella di rendere la zona di confine in è praticabile perché l’Ucraina non ha amici dall’altra ...

Sul tram la maggioranza in Campidoglio si spacca. E la frattura fa rumore, proprio come i binari del tram quando il mezzo sferraglia: una fronda di peso (con la lista che porta il nome del primo ...Così il presidente americano ad Helsinki. Putin ha affermato che 'l'adesione dell'Ucraina alla Nato' creerebbe 'una minaccia alla sicurezza della Russia'. Wsj: 'Mosca ha arrestato 13 ufficiali per la ...La guerra in Ucraina è giunta al 506esimo giorno . Gli Stati Uniti confermano di aver inviato all'Ucraina le bombe a grappolo per portare avanti la controffensiva. Intanto, nonostante l'invito di ...

Una scelta inaspettata, inusuale per una squadra che nelle ultime stagioni aveva sempre tutelato i propri leader. Bonucci è il protagonista della prima pagina di Tuttosport, che intitola Bonucci fuori ...Il gioco di Inzaghi risentirà dell’addio di Onana, non tanto nelle parata ma soprattutto nei filtranti rasoterra in grado di innescare subito la ripartenza. Guardiola aveva detto: «È come un regista».