Ultime Notizie – Riforma Giustizia | Anm | Da separazione carriere pericolo per la democrazia

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 14 luglio 2023) (Adnkronos) – “Ladelleè unache apre ad altre, all’abolizione dell’obbligatorietà dell’azione penale che per noi, per parole della Corte costituzionale, è un presidio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Dalladelledovrebbe seguire la discrezionalità dell’azione penale. Ma un pubblico ministero separato, fuori da quei meccanismi di compensazione e di controllo che Costituzione ha previsto, lo lasceremo da solo? Si controllerà da solo o ci sarà qualcun altro che ambirà al controllo sull’azione penale, e non potrà essere che il potere politico”. Così a Radio anch’io il presidente dell’Associazione nazionale magistrati, Giuseppe Santalucia. “Dire che in altri Paesi esiste già la facoltatività dell’azione penale non vuol dire nulla, ...