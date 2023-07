Ultime Notizie – Pinguini Tattici Nucleari | ‘Rubami la notte’ in vetta alla classifica airplay

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 14 luglio 2023) Grazie alle due posizioni guadagnate rispettoscorsa settimanaladeisi porta al comando dellaEarOneradio. Il brano precede ‘Italodisco’ dei The Kolors (stabile in seconda posizione) e ‘Disco Paradise’ di Fedez, Annalisa e Articolo 31 (-2). Completano la top 10 ‘Pazza Musica’ di Marco Mengoni e Elodie (stabile in quarta posizione), ‘Dance The Night’ di Dua Lipa (stabile in quinta posizione), ‘Chemical’ di Post Malone (stabile in sesta posizione), ‘Runaway’ degli Onerepublic (settimo posto, +7), ‘Alta marea’ di Coez, Frah Quintale (ottavo posto, +12), ‘Parafulmini’ di Ernia con Bresh & Fabri Fibra (nono posto, -1) e ‘Hollywood’ di Irama e Rkomi (stabile in decima posizione. Le ...