Ultime Notizie – Orsi del Trentino Jj4 e Mj5 sono salvi | il Consiglio di Stato accoglie il ricorso degli animalisti

(Di venerdì 14 luglio 2023)glidelJj4 e Mj5. Ildiha infatti accolto ildelle associazioni animaliste, presentato dagli avvocati Aurora Lo Prete e Giada Bernardi. Gli animali non verranno quindi più abbattuti. “Una notizia che aspettavamo da tempo, gli animali”, dice all’Adnkronos Stefano Fuccelli, presidente del Partito Animalista Europeo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Filippo è reduce dalla importante e prestigiosa esperienza alla Spal con cui ha partecipato " nellestagioni " ai campionati Under 17 e Under 18 nazionali. Alcuni anni lontano da casa lo hanno ...Festa per il patrono, il comitato promotore di San Lorenzo Maggiore mette a segno un colpo importante 'aggiudicandosi' il cantautore Andrea Sannino per il tradizionale concerto dell'11 agosto. L'...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Twitter attento: è arrivato ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 14 luglio. DIRETTA Sky Tg24

Negli ultimi 23 anni se ne contano 535, con oltre il 50% dei casi per mano delle madri. Dal 2000 al 2013 sono stati 340 i minori uccisi, mentre il 2014 è stato l'anno nero, con 39 figlicidi, seguito ...L’ormai ex capitano della Juventus Leonardo Bonucci, messo alla porta dal club bianconero, replica a modo suo su Instagram ...