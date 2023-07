Ultime Notizie – Mission Impossible 7 e il ringiovanimento di Tom Cruise

(Di venerdì 14 luglio 2023) Ringiovanire Tom. ‘– Dead Reckoning Part One’, il settimo episodio della saga ha quasi seguito le orme di ‘Indiana Jones e il quadrante del destino’ nel ringiovanire il suo iconico attore protagonista. Durante una recente intervista, come riporta il sito americano di The Hollywood Reporter, il regista Christopher McQuarrie ha rivelato che il team creativo del film ha esaminato l’utilizzo della tecnologia super una delle scene di apertura del film. “In origine, c’era un’intera sequenza all’inizio del film che avrebbe avuto luogo nel 1989”, ha spiegato. “Ne abbiamo parlato come un’apertura ‘fredda’, ne abbiamo parlato come flashback nel film, e abbiamo esaminato anche il de-invecchiamento”. Ma alla fine, McQuarrie ha deciso di non usarla per una specifica riflessione che ha fatto. ...

Sono giorni di fermento per la produzione di Viva Rai 2 che sta ricevendo tanti messaggi da parte dei fan del programma che non vogliono arrendersi alla sua chiusura dopo lo sfratto di Via Asiago. C'è ...... Ritiro Napoli, intervista sindaco Dimaro CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleI principali network televisivi italiani, tra cui Mediaset, Rai, La7, Discovery e Sky, hanno recentemente annunciato i palinsesti per la prossima stagione e sono emersi diversi colpi di scena. Tra ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 14 luglio. DIRETTA Sky Tg24

MONTEMARCIANO - No, no e poi no. Il circo che tante volte e non solo nelle Marche di polemiche ne ha innescate e anche di pesanti, stavolta forse ha esagerato. Perchè predisporre la struttura - non ..."Stiamo lavorando per rappresentare le istanze dell'economia italiana in Europa, cercando di far riflettere sulle criticità emerse negli ultimi anni. In Europa si è lavorato molto per convincere i ...