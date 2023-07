Ultime Notizie – Milano | procura valuta richiesta a Senato per acquisire telefono figlio La Russa

(Di venerdì 14 luglio 2023) Ladiunaalla Giunta per l’autorizzazione a procedere delper poter sequestrare il cellulare di Leonardo Apache La, la cui sim telefonica è intestata al padre Ignazio, presidente del. La possibileè motivata dalla necessità di effettuare accertamenti suldel 21enne indagato per violenza sessuale. Prima di questo passo c’è la possibilità che il giovane possa consegnare autonomamente il suo cellulare agli investigatori. In una nota Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato dell’Alleanza Verdi e Sinistra, si è rivolto “direttamente al presidente del, Ignazio La, affinché si apra alla collaborazione con ...

Prosegue a passo lento la giornata delle Borse europee, con gli indici che viaggiano in ordine sparso e prendono fiato dopo il rally dellesedute. Gli occhi sono puntati sui dati macro, sulle ...... "Per tutti quelli che hanno letto nelleore una bufala sulla mia dipartita, voglio ... Similmente a Giovanni Allevi, anche la cantautrice Cèlin Dion è stata data per morta conche ...Sono giorni di fermento per la produzione di Viva Rai 2 che sta ricevendo tanti messaggi da parte dei fan del programma che non vogliono arrendersi alla sua chiusura dopo lo sfratto di Via Asiago. C'è ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 14 luglio. DIRETTA Sky Tg24

(Teleborsa) - "Il primo semestre di questo anno si è concluso con dei risultati più che eccellenti. Grazie alla forte richiesta di prodotti artigianali ed esclusivi seguitiamo ad avere una visione mol ...Pronostici 25a giornata Liga Profesional Argentina. Scommesse e analisi su River Plate-Estudiantes, Huracán-Talleres e Belgrano-San Lorenzo.