Ultime Notizie – Messina Denaro sceglie il rito abbreviato a processo per estorsione

(Di venerdì 14 luglio 2023) Il boss mafioso Matteoverrà giudicato con ilnelche lo vede accusato dia Palermo. Il capomafia, detenuto all’Aquila, ha chiesto e ottenuto di essere giudicato colcondizionato., attraverso il legale, aveva posto una condizione, quella di sentire le “persone offese” di un tentativo di. E il Gup del tribunale di Palermo Rosario Di Gioia ha accolto la richiesta dicondizionato. Tutto rinviato, dunque, a settembre quando saranno sentiti Giuseppina Passanante, figlia di un boss, e il ma. Il boss non ha partecipato all’udienza. Adnkronos, ENTD, Get The ...

... arrivano dellein merito all' aumento di stipendio per alcune categorie di lavoratori che immaginiamo faranno molto discutere. In particolare, nelleore è arrivato il via libera della ...Il gruppo Wagner ha pubblicato oggi su Telegram una foto che ritrae Prigozhin, seduto in una tenda da campo e afferma che è in Bielorussia. Intanto il Pentagono afferma che il gruppo non è più ...CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 14 luglio. DIRETTA Sky Tg24

Venerdì è iniziato il più grande sciopero degli attori di Hollywood degli ultimi quarant’anni: una mobilitazione che coinvolge oltre 160mila professionisti e si aggiunge a quello degli sceneggiatori ...Porsche Vision 357 Speedster celebra in grande stile con una spettacolare concept elettrica il 30° anniversario del Festival of Speed di Goodwood. Si tratta della gemella a tetto aperto della… Leggi ...