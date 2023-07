Ultime Notizie – “Le cantiamo a chi ci accusa di essere ‘Venduti’ al mainstream”

(Di venerdì 14 luglio 2023)è il titolo del nuovo attesissimo disco dei Boomdabash fuori oggi, venerdì 14 luglio, su tutte le piattaforme digitali e in tutti gli store fisici per Soulmatical Music/Capitol Records Italy (Universal Music Italy) a distanza di tre anni dall’ultimo album in studio. Un importante progetto discografico, con l’intento di esprimere a trecentosessanta gradi la doppia anima del gruppo salentino, tra sound carichi e frizzanti, brani dal carattere più intimista, nuove collaborazioni e personali manifesti stilistici ed evolutivi di una delle band italiane più apprezzate e acclamate della scena contemporanea con oltre 3 miliardi di stream totali, 30 dischi di platino e più di 650 milioni di views su YouTube. “’Venduti’ è l’che ci fanno più spesso da quando abbiamo messo piede nel, l’abbiamo voluto trasformare in un ...

Se Kissinger qualche settimana fa ha espresso i suoi timori di una terza guerra mondiale a causa della mancanza di dialogo tra Cina e Stati Uniti, ledi certo non sembrerebbero andare ...Blitz notturno sotto ai locali dello studio legale La Russa a Milano , dove sono apparsi dei poster su cui campeggia la scritta: 'El violador eres tu. Gli stupratori siete voi'. L'azione è rivendicata ...Com'è morta davvero la figlia del più celebri cantante del XX secolo Le autorità, attraverso il parere del medico legale, hanno dichiarato che Lisa Marie Presley è deceduta a causa di complicazioni ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 13 luglio Sky Tg24

La Duma ha approvato in terza e ultima lettura la proposta di legge che vieta in Russia gli interventi chirurgici per cambiare sesso: lo riporta l'agenzia di stampa statale russa Ria Novosti. Secondo ...Si può meglio tipizzare l’area applicativa, ma l’abolizione sic et simpliciter mi pare assolutamente pericolosa, specialmente in un momento in cui la lotta ...