Ultime Notizie – “Ho decisamente frainteso i segnali”

(Di venerdì 14 luglio 2023) Al processo londinese per presunta cattiva condotta sessuale, Kevin Spacey ha dichiarato di aver “interpretato male” i segni di uno dei suoi accusatori. Lo riporta il sito americano specializzato ‘The Hollywood Reporter’. Durante il suo controinterrogatorio, la Bbc ha riferito che gli è stato chiesto se potesse aver ignorato idelle persone con cui ha interagito. Spacey ha risposto di aver “interpretato male” i segni di uno dei denuncianti, aggiungendo: “E lo accetto”. Spacey ha anche detto al tribunale di Londra di avere avuto rapporti consensuali con due degli altri, spiega The Hollywood Reporter citando la Bbc. Alla domanda dell’accusa se provasse piacere nell’assumersi rischi sessuali e avventure di una notte, Spacey ha risposto di essere stato “molto aperto, a volte promiscuo”, aggiungendo: “Ciò ...

Insomma, la proposta del nuovo corso non sembra al momento 'appetibile' a un elettorato troppo vasto, come confermato peraltro dalleelezioni amministrative (per esempio quelle in Molise). Di ...L'obiettivo è incassare 48 milioni di euro all'anno. Anche per trovare le risorse che al momento mancano sui trasporti, il sociale e la macchina dei Municipi. Ma a pagare il conto - salato - saranno i ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Twitter attento: è arrivato ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 14 luglio. DIRETTA Sky Tg24

Test importante per capire a che punto sono i giocatori rossoblù, in attesa della partenza per la Valle d’Aosta. Cagliari News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 50 del 07/09/2021 - Iscritto ...Nel corso della mattinata di oggi gli uomini della Capitaneria di porto e della Polizia Locale di Vibo Valentia, ha sequestrato delle attrezzature balneari di vario genere, tra ombrelloni, lettini e ...