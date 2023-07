Ultime Notizie – due morti e quattro feriti

(Di venerdì 14 luglio 2023) E’ di dueil bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte sull’A20 Messina-Palermo, all’uscita dalla galleria Telegrafo. Secondo una prima ricostruzione, una Audi si sarebbe ribaltata, dopo avere urtato il guardrail, e sarebbe poi stata presa in pieno da altre due auto. Sul posto ci sono ancora gli uomini della Polstrada e i Vigili del fuoco. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...Il gruppo di mercenari non sarebbe più impegnato 'in maniera significativa' nelle attività sul campo: lo afferma il Pentagono, a più di due settimane dal fallito ammutinamento del gruppo in Russia. ...... secondo leche ci arrivano dai luoghi dove a Sanremo sono state installate e dalle foto ... A parte che questesono state rotte e mai sostituite da anni, le isole sono solitamente prese d'...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 13 luglio Sky Tg24

Fateci caso, se si esclude Bernardo Silva, sedotto dai 150 milioni di euro per tre stagioni offerti dall'Al Hilal, ma indeciso se andare a Ryadh o lasciare il City per il Barcellona, la Saudi ...È stato presentato quest’oggi l’evento “Melodie Femminili” che si terrà il 18 luglio presso il giardino del Museo Sartorio organizzato dall’Associazione Internazionale dell'Operetta FVG è presente nel ...