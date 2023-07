Ultime Notizie – dove vedere la semifinale in tv

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 14 luglio 2023) Jannik Sinner incontro Novak Djokovic a Wimbledon 2023. L’azzurro, testa di serie numero 8, sfida il serbo, numero 2 del seeding e campione in carica, per un posto in finale. Sinner e Djokovic, che un anno fa si sono affrontati all’All England Club nei quarti di finale con successo del serbo in 5 set, scenderanno in campo sul Centrale alle 13.30 locali, le 14.30 italiane. Il match verrà trasmesso in diretta su Sky Sport Summer, Sky Sport Tennis e in streaming su Now: lo studio prepartita inizia alle 14. Dalle 14.30 la. A seguire, in diretta la secondatra lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo, e il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 3. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione