Ultime Notizie – cosa dicono i numeri di Bankitalia

(Di venerdì 14 luglio 2023) Crescita zero nel secondo trimestre. Il Bollettino economico difotografa un rallentamento dell’economia italiana, a causa della diminuzione della produzione manifatturiera e delle attività nel settore delle costruzioni. E’ finito l’effetto del Superbonus e il Pil torna a muoversi intorno allo zero, dopo il generoso sostegno di Stato alle ristrutturazioni edilizie che ha ‘drogato’ i precedenti trimestri. Era un contraccolpo atteso ma icon chiarezza due cose: primo, l’ottimismo dei mesi scorsi va ricontestualizzato; secondo, le risorse del Pnrr sono indispensabili per poter contare su una crescita che non torni stabilmente troppo bassa. Lo stimolo ‘artificiale’ del superbonus deve essere sostituito dallo stimo strutturale dei piani legati al Next Generation Ue. Il secondo trimestre I dati di Via ...