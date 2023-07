Ultime Notizie – Colosseo | 17enne svizzera incide nome | denunciata

(Di venerdì 14 luglio 2023) E’ stata sorpresa da una guida turistica italiana are l’iniziale del suosu un basamento dele, allertata la vigilanza del Parco Archeologico del, sono stati chiamati i carabinieri. Protagonista una turistadi 17 anni che è stataa Roma. La minorenne, che è in vacanza con la famiglia nella Capitale, dovrà rispondere di deturpamento e deterioramento dei Beni culturali, divieto di imbrattare, disegnare,re o compromettere il patrimonio artistico, storico e monumentale della città. Si tratta del secondo atto di vandalismo alin poche settimane dopo quello del turista inglese immortalato in un video mentreva la scritta ‘Ivan + Hayley’ su un muro ...

Ma, nelleore, sembra che la cantante abbia avuto una nuova ricaduta. Charlene di Monaco, la principessa non si mostra in pubblico da quasi un mese: 'È scomparsa' Sophie Codegoni, la figlia ...Nellecinque sedute, infine, l'euro ha guadagnato il 2,4% sul dollaro, mentre e' salito il valore del greggio, quello del wti del 2,6%. emi - 14 - 07 - 23 18:59:40 (0561) 5 NNNN(di Rossana Lo Castro) webinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostreda Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 14 luglio. DIRETTA Sky Tg24

Se lo chiedono i suoi 16 milioni di follower che nelle ultime ore, non vedendola postare nulla sui social, si sono molto preoccupati per la moglie di Mauro Icardi. Ed effettivamente dall’Argentina non ...Brutte notizie per i fan di Deadpool. Stando a quanto riportano i più importanti media americani, le riprese del terzo capitolo hanno subìto lo stop, ...