Ultime Notizie – Caso figlio La Russa | staff presidente Senato | “Termini ogni speculazione politica”

(Di venerdì 14 luglio 2023) “IlLa, dopo la nomina dell’avv. Bazzoni da parte delLeonardo, si è astenuto e si asterrà da qualsiasi commento diretto o indiretto sulla vicenda, avendo piena fiducia nell’operato dei Magistrati della Procura di Milano. Da un punto di vista mediatico, risulta, però, ormai passato il segno”. Lo comunica lodelre e avvocato Ignazio La. Il21enne è indagato per violenza sessuale. “Più volte – si legge nel testo diffuso – sono state pubblicate su quotidiani, giornali on line e sui social, le foto di un altrodel, col nome del fratello, nonché ricostruzioni artefatte a fini suggestivi della vita giovanile dei fratelli Lae dello stesso Leonardo ...

Lo scambio di battute tra Pino Insegno e Ainett Stephens sembrerebbe essere arrivato ad una fine. Dopo le dichiarazioni del conduttore , che riteneva la showgirl troppo ' grande ' per interpretare ...Gli anziani, spesse volte da false, sono raggirati da sconosciuti per salvare il figlio o ...dell'ADA Tindaro Giunta - - - - - - - - - - - - - - - Per restare aggiornato con lenews del ...Questo il video: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 14 luglio. DIRETTA Sky Tg24

La Coppa d'Asia è un torneo che si svolge ogni 4 anni per stabilire la nazionale più forte del continente. Scopriamone regole e meccanismi.Entra nel clou la settima edizione della Festa della Mietitura di Chiesuola (Latina), in programma fino al prossimo 17 luglio. Questi ultimi giorni di programmazione saranno dedicati in particolar mod ...