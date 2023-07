Ultime Notizie – Carcere Bollate | Nas chiudono la mensa | le news

(Di venerdì 14 luglio 2023) Chiusa ladeldi(Milano), dopo la denuncia delle organizzazioni sindacali sulle scarse condizioni del servizio. I Nas, il Nucleo antisofisticazione e sanità dei carabinieri, ha fatto una visita nell’istituto milanese e “hanno chiuso laper almeno 15 giorni, per il suo ripristino strutturale, visto che ci sono i muri scrostati e in essi gli scarafaggi, prodotti alimentari non conformi a quanto dichiarato sul capitolato della. Fino a quando non si tornerà a condizioni igienico-sanitarie ottimali verrà dato alle lavoratrici e ai lavoratori, come richiesto unitariamente, il buono pasto”, afferma Bruno Pompeo, vicecoordinatore Fp Cgil Lombardia e assistente capo coordinatore della polizia penitenziaria alla casa di reclusione di ...

Insomma, la proposta del nuovo corso non sembra al momento 'appetibile' a un elettorato troppo vasto, come confermato peraltro dalleelezioni amministrative (per esempio quelle in Molise). Di ...L'obiettivo è incassare 48 milioni di euro all'anno. Anche per trovare le risorse che al momento mancano sui trasporti, il sociale e la macchina dei Municipi. Ma a pagare il conto - salato - saranno i ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Twitter attento: è arrivato ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 14 luglio. DIRETTA Sky Tg24

Test importante per capire a che punto sono i giocatori rossoblù, in attesa della partenza per la Valle d’Aosta. Cagliari News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 50 del 07/09/2021 - Iscritto ...Nel corso della mattinata di oggi gli uomini della Capitaneria di porto e della Polizia Locale di Vibo Valentia, ha sequestrato delle attrezzature balneari di vario genere, tra ombrelloni, lettini e ...