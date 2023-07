Ultime Notizie – Caldo Roma | martedì previsti 43 gradi

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 14 luglio 2023) Un nuovo anticiclone si prepara a investire la Regione Lazio già da domani, sabato 15 luglio 2023, e in modo critico per l’inizio della prossima settimana, quando Caronte prenderà il posto di Cerbero. Sabato sonopicchi di 37, Latina e Viterbo, 38 a Frosinone. Come ricorda la Regione Lazio, per queste giornate l’allerta è di livello 3 (l’ondata di calore ha un elevato rischio e persiste da almeno tre giorni) che, in base al Sistema nazionale di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute, indica “condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche e tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli ...