Ultime Notizie – affissi poster sotto studio legale dei La Russa

(Di venerdì 14 luglio 2023) ‘El violador eres tu. Gli stupratori siete voi’. E’ questa la scritta che campeggia su alcuniche sono statila notte scorsai locali e lodei La, a Milano. L’azione è rivendicata dal movimento femminista e transfemminista ‘Non una di meno Milano’. Unè comparso anchel’Apophis club via Merlo, la discoteca nella quale la ragazza che ha denunciato per stupro Leonardo Apache Lalo ha incontrato. “Lapadre e Lajr: i violadores siete voi – scrive il movimento in una nota -. Vogliamo cacciare Lada ogni incarico pubblico, vogliamo chiusi i locali della famiglia e lo...

Stando alledichiarazioni e alla ricostruzione gigantesca in casa DC dopo l'arrivo di James Gunn sembra proprio che Titans 5 non vedrà la luce . Lo show, assieme a Doom Patrol, sarebbe stato ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Twitter attento: è arrivato ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...Le trattative di Calciomercato - Calciomercato.itEcco lee le trattative di mercato minuto per minuto. Di seguito tutti gli aggiornamenti di venerdì 14 luglio dalla redazione di ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 13 luglio Sky Tg24

Ma nelle scorse ore si è diffusa una fake news che narrava della sua dipartita a seguito di una battaglia contro il mieloma e in tantissimi hanno iniziato a ricordarlo pubblicando post e tweet sui ...L'Anticiclone Africano è ormai il protagonista indiscusso dello scenario meteorologico sull'Italia, ma nelle ultime ore un suo parziale indebolimento ...