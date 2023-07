Ultime Notizie – 1000 Miglia dona otto opere di Sabine Marcelis a Università Brescia

(Di venerdì 14 luglio 2023) L’degli Studi diriceve in comodato d’uso gratuitodell’artistadasrl. Le sculture, che celebrano l’industria automobilistica, sono state create scomponendo alcuni elementi fondamentali di un’automobile, evidenziandone il design e l’ingegneria sviluppatisi nel corso degli ultimi 100 anni. Lesaranno esposte fino al 10 gennaio 2024 nel chiostro della sede di Via San Faustino 74/b, in dialogo con le campate degli archi. L’esposizione sarà accessibile ai visitatori negli orari di apertura degli uffici. Ideate come interpretazioni scultoree astratte, lecelebrano sia la funzione del componente che gli sviluppi tecnologici susseguitisi nel corso degli ...

... arrivano dellein merito all' aumento di stipendio per alcune categorie di lavoratori che immaginiamo faranno molto discutere. In particolare, nelleore è arrivato il via libera della ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulledi spettacolo Un'occasione d'oro per gli amanti del rock: questa sera, venerdì 14 luglio ...la band ha eseguito durate le...... la star di The Crowded Room non sta facendo nulla per nascondere il fatto di non apprezzare particolarmente l'ambiente che gira intorno alle grandi produzioni, e le sueaffermazioni ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 14 luglio. DIRETTA Sky Tg24

(see related stories on justice) (ANSA) - ROME, JUL 14 - The centre-right coalition supporting Premier Giorgia Meloni's government on Friday moved to sink a bill presented by almost all of the ...Bufera su Pino Insegno per le parole su Ainett Stephens, visto che suggerivano che per via dell'età l'ex Gatta Nera non fosse più attraente.