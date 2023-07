UFFICIALE – Napoli i convocati per Dimaro | i nazionali settimana prossima

Nel primo pomeriggio la squadra partirà per il Trentino, che darà il viaalla stagione., tutto pronto per il ritiro di Dimaro: da stasera azzurri in Trentino Il programma completo ...L'Inter vuole tornare sul tetto d'Italia e scucire il tricolore alora nelle mani di Rudi ... La prima garasarà invece il 19 di agosto, sabato, alle ore 20.45 contro il Monza, il match ...... dopo diciotto stagioni di partnership che hanno visto campeggiare sulle maglie delil ... Sorgesana sarà "Acquadella SSCN" per le prossime due stagioni ed accompagnerà i campioni d'...

La SSC Napoli sul proprio sito ufficiale ha diramato l'elenco dei giocatori convocati per il ritiro di Dimaro Folgarida dal neo mister Rudi Garcia.Il Napoli è partito per il ritiro in Trentino Val di Sole dove svolgerà la prima parte del ritiro estivo in preparazione della stagione 2023/24 fino al 25 luglio. Il gruppo dei ...