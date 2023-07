UFFICIALE – La Fiorentina acquista Parisi

Leggi su 11contro11

(Di venerdì 14 luglio 2023) Con un annuncioapparso oggi pomeriggio sui suoi canali di comunicazione, laha reso noto che si è assicurata le prestazioni sportive di Fabiano. Il terzino sinistro classe 2000, che ha debuttato nel 2018/19 in Serie D con l’Avellino, ha giocato le ultime 3 stagioni con la maglia dell’Empoli. Con gli azzurriha disputato complessivamente 81 partite tra Serie B, Serie A e Coppa Italia. L’ultima stagione è stata in assoluto la più continua e prolifica per il difensore nato a Solofra, con 33 presenze, 2 gol e 2 assist all’attivo nel massimo campionato italiano. L’acquisizione da parte dellaè a titolo definitivo per 10 mln € +1 di bonus, conche si è legato al club viola sino al 30 giugno 2028. Prima di approdare alla corte di ...