Uefa | «Inter | Milan e Roma bene per l’FPF Ma controllo continua»

(Di venerdì 14 luglio 2023) Laha comunicato chehanno rispettato gli obblighi contenuti nel settlement agreement. Quesito che rientra nel FPF dell’anno 2022 COMUNICATO ? “Durante la stagione 2022/23 la Prima Camera del CFCB, presieduta da Sunil Gulati, ha concluso la valutazione del requisito di pareggio per gli esercizi finanziari 2019, 2020, 2021 e 2022. Questa è l’ultima volta che il CFCB ha valutato i club sulla base del “vecchio” Regolamento Club Licensing e Financial Fair Play (FFP), Edizione 2018. AC(ITA), AS Monaco FC (FRA), AS(ITA), Be?ikta? JK (TUR), FCnazionaleo,, (ITA), Olympique de Marseille (FRA) e Paris Saint-Germain (FRA) sono stati tutti trovati di aver raggiunto gli obiettivi fissati per ...

Commenta per primo La sentenza dellasul caso RedBird e sulle multi - proprietà fra Milan e Tolosa (era la situazione più eclatante ... NON SOLO L'DI ZHANG - Nel corso delle ultime due ...E allora l', con un pugno di mosche in mano, deve cambiare obiettivo: in quegli anni c'è un ... 2 Supercoppe Europee e una Coppa, e ha un mancino al fulmicotone che spesso gli consente di ...Nello scorso campionato le aquile hanno fatto un percorso davvero sorprendente, un ottimo secondo posto centrato dal sapore diChampions League, arrivando sopra l'e il Milan. Una squadra ...

Uefa con il caso RedBird assist a Pif: vuole un altro club oltre al Newcastle. L'Inter di Zhang non è l'unica opzione Calciomercato.com

La UEFA ha rilasciato una nota in cui ha comunicato che Milan, Roma e Inter hanno rispettato gli obblighi per il 2022 per quanto riguarda il Fair Play Finanziario.Al Barcellona (ESP) è stata inflitta una sanzione di 500.000 euro per aver dichiarato erroneamente, nell'esercizio 2022, utili derivanti dalla cessione di beni immateriali (diversi dai trasferimenti ...