(Di venerdì 14 luglio 2023) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Purtroppo siamo al solito tentativo di gioco di prestigio da parte del governo, stavolta davvero mal riuscito perché il trucco è presto scoperto. Lanciare tra sterili trionfalismi la Zes (Zona economica speciale)al Sud è solo unse non si investono subito maggiori risorse rispetto a quelle programmate. In caso contrario, mettendo tutto in un unico perimetro che non tiene conto delle specificità dei singoli territori meridionali, l'operazione si traduce in una diluizione delle risorse oggi a disposizione delle otto Zes esistenti, di cui ben cinque create durante i governi Conte, che le hanno anche dotate di tutti gli strumenti agevolativi oggi esistenti". Così, in una nota, Mario, senatore e vicepresidente del Movimento 5 stelle. "La domanda quindi è - prosegue l'ex sottosegretario a ...

Fa Movimento ma è fuori fuoco Il leader delcostruisce le liste per le elezioni europee a sua ... Spiega cosa succede Susanna... che pure il presidenteha posto sul piatto per il suo via libera all'ingresso della Svezia ... Giuseppe Conte ha tirato dritto sulla strada tracciata dal: "Chiederemo la calendarizzazione ...Proprio da Ankara, però, il presidenteha rilanciato sul tema, aprendo un altro fronte. La ... e storiche, rispettabilissime, istanze pacifiste della sinistra che fu (e, in parte, è), deie ...

Ultimo'ora: Ue: Turco (M5S), 'Zes unica al Sud è un inganno' La Svolta

"In questo momento a Taranto 2.500 famiglie non sanno cosa sarà di loro perché il Governo, dimostrando ancora una volta tutta la sua incapacità e incompetenza rispetto alle esigenze dei cittadini, non ...Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se acc ...