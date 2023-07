Ue | Simiani Pd | ' Meloni fa annunci su Zes ma dimentica territori | fermi su Toscana'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 14 luglio 2023) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "A Giorgia, che rivendica una fantomatica 'luce verde' della Commissione europea alla creazione di una Zona Economica Speciale unica per le Regioni del Sud Italia, vorrei ricordare che il suo Governo sta colpevolmente ritardando da mesi l'istituzione della Zona Logistica semplificata della". Lo dichiara Marco, capogruppo Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio. "La Regioneha da tempo individuato l'area e per mettere in sinergia i porti di Livorno, Piombino, Marina di Carrara e Portoferraio, gli interporti di Guasticce e Prato oltre all'aeroporto di Pisa, basterebbe infatti solo un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri mai emanato. Chiediamo alla Premier di fare menoeffetto e di occuparsi realmente dello sviluppo dei ...