Ue | Minardo Lega | ' Zes unica straordinaria opportunità per Sicilia'

(Di venerdì 14 luglio 2023) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "La Zesper il Sud Italia è unaper la, la sfida è fare sistema per intercettare investimenti e far crescere tutto il Mezzogiorno". Così Nino, deputatono dellaNinoe presidente della commissione Difesa della Camera. "La proposta del ministro Fitto che ha avuto l'ok della Commissione europea - spiega - è interessante perché supera l'attuale quadro di frammentazione delle Zone economiche speciali e punta a mettere a sistema queste importanti realtà per consentire al Sud uno sviluppo armonico incentrato su investimenti che incidano efficacemente su occupazione e crescita economica". Per, "adesso è fondamentale iniziare subito a ...

''Lasciare a piedi turisti e stranieri non aiuterà i lavoratori nelle loro sacrosante rivendicazioni'', afferma il deputato della Lega e Presidente della Commissione Difesa di Montecitorio Nino Minard ...