Udinese | Becao al Fenerbahce | mancano solo gli ultimi dettagli

Commenta per primo Scambio di documenti in corso trae Fenerbahce per Rodrigo. Secondo quanto raccolto da Sky Sport , il giocatore continuerà dunque la sua carriera in Turchia, a Istanbul, lasciando la Serie A dopo quattro stagioni, nelle ...Tra i difensori manca il turco Merih Demiral: non è convocato per scelta tecnica, sarà ceduto; l'Atalanta è in cerca di un difensore e i nomi caldi in questo senso sono quelli didell'e ...Formazionedi Andrea SottilPer quanto riguarda la formazione dell', invece, i ragazzi di Sottil erano così schierati in campo: Silvestri; Perez, Bijol,; Udogie, Lovric, Walace, ...

Se parte Schuurs avanti tutta su Becao Granata avanti per il centrale dell'Udinese Torino Granata

Il club turco è riuscito a battere la concorrenza e ad aggiudicarsi il giocatore che era stato accostato anche all'Inter ...L'Udinese è sempre più vicina ad ufficializzare l'addio del difensore centrale Rodrigo Becao: il Fenerbahce ad un passo dall'accoglierlo in Turchia ...