La7.it - Fra guerra di cannoni e guerra mediatica,oggi su Twitter Prigozhin, o meglio, una foto del capo della Wagner, gruppo paramilitare che a detta di Putin, ma anche del Pentagono, ...10 lug 13:43, Gerasimovin video dopo la ribellione della Wagner - VIDEO 10 lug 13:39 Stoltenberg: "Dal summit di Vilnius forte messaggio a Kiev" 'Le consultazioni' sulla rimozione ...Mentre ieri fonti russe riportavano la rimozione del Capo di Stato Maggiore Valery Gerasimov dalla guida delle operazioni militari in, oggi lo stesso generale, per la prima volta dal ...

Ucraina, riappare (in Bielorussia) Prigozhin: in tenda e in mutande TGLA7

Il Pentagono ha confermato che le munizioni a grappolo promesse dagli Stati Uniti a Kiev sono state già consegnate all’Ucraina ...I mercenari russi che operano a Bangui sono entrati in azione nella giungla per liberare i lavoratori. Una manovra per recuperare credibilità a Mosca facendo un favore a Pechino ...