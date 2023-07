Ucraina | raid di Kiev a sud | “Colpita base Russia | strage di soldati”

(Di venerdì 14 luglio 2023) (Adnkronos) – L’colpisce unarussa a Tokmak, nell’oblast di Zaporizhzhia, e rivendica l’uccisione di almeno 200di Mosca nell’azione. “Le nostre forze di difesa hanno operato con successo contro le posizioni degli invasori a Tokmak”, dice il sindaco di Melitopol, Ivan Fedorov, su Telegram, facendo riferimento ad informazioni fornite dall’intelligence. Nel, sarebbe rimasto ucciso anche il comandante della. Da parte russa, non si menzionano le conseguenze specifiche dell’azione. Vladimir Rogov, rappresentante delle autorità russe nella zona di Zaporizhzhia, secondo la Cnn ha genericamente menzionato una serie di esplosioni e ha diffuso un video che mostra un’area in fiamme. L’emittente americana ha evidenziato che il video non è stato geolocalizzato e non è possibile ...

Questo ennesimo attacco russo segna la terza notte consecutiva di raid sulla capitale. E le sirene antiaeree sono risuonate anche nelle regioni di Dnipropetrovsk, Kirovograd, Mykolaiv. Generale ucraino alla Cnn: "Non le abbiamo ancora usate, ma possono cambiare radicalmente la situazione sul campo". Lavrov smentisce possibili negoziati a luglio. Nuovi attacchi sulla capitale. L'Ucraina ha ricevuto le controverse bombe a grappolo dagli Stati Uniti. A confermarlo alla Cnn è stato un generale ucraino. "Le abbiamo appena avute, non le abbiamo ancora usate". In quell'occasione sarebbe emersa la possibilità di tenere a luglio colloqui ufficiali per la pace in Ucraina. Nuovi attacchi sono stati condotti nella notte su Kiev. La Nato non dovrebbe tenere «l'intera situazione e l'Ucraina in un limbo quando si tratta di adesione»: lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba.

