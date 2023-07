Ucraina | Putin | Di fatto il gruppo Wagner non esiste | Biden | La minaccia atomica non è reale

... almeno dal punto di vista giuridico: lo ha detto il presidente russo Vladimira un ... 14 lug 06:28 Il Pentagono: la Wagner non combatte più inin modo significativo I mercenari della ......è stato rimosso per aver rivolto critiche sulle scelte dei vertici militari nella guerra in,...Il che significa in sostanza che continua una forma di dissenso molto pericolosa per Vladimir...ha già perso la guerra". A giudicare dall'energia, quasi la sfrontatezza con cui ieri Biden ha ... ma soprattutto convinto che l'invasione illegale e immotivata dell'sia avviata verso una ...

Nuovi attacchi con droni russi sull’Ucraina che nella notte ne ha abbattuti 16. Il presidente russo afferma di aver fatto un’offerta a Prigozhin dopo il tentato golpe: “Ma lui l’ha rifiutata” ...Il gruppo armato, che ha svolto un ruolo chiave nell'offensiva ucraina, ha cercato di rovesciare la leadership militare russa durante una breve ribellione ...