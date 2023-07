Ucraina | Pentagono conferma | Bombe a grappolo consegnate a Kiev

...in maniera significativa a operazioni sul terreno" Il gruppo Wagner non partecipa più in maniera significativa alle operazioni militari in. A dichiararlo è stato il portavoce del, ...I mercenari Wagner non partecipano più "in misura significativa" alle operazioni di combattimento in: lo afferma il, a più di due settimane dal fallito ammutinamento del gruppo in Russia. "In questa fase, non vediamo le forze Wagner partecipare in modo significativo a sostegno delle ...Poi in serata, dopo vari trira e molla, ilconferma di avere consegnato "bombe a grappolo a Kiev" ; bombe, conferma in linea con quanto aveva detto Kiev, che però l'"non userà ...

Guerra in Ucraina, il Pentagono: «Wagner non partecipa più alla guerra». Esplosione a Voronezh, in Russia: dro ilmessaggero.it

(Adnkronos) – Le bombe a grappolo, destinate all’Ucraina, sono già arrivate nel Paese. La conferma è arrivata dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. A dichiararlo il tenente generale Douglas ...Sono arrivate in Ucraina le bombe a grappolo statunitensi. Lo hanno confermato Pentagono e Kiev. "Le abbiamo appena ricevute, non le abbiamo ancora usate, ma possono cambiare radicalmente la ...