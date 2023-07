Ucraina | Pentagono | “Bombe a grappolo a Kiev” Russia | “Risposta proporzionata”

(Di venerdì 14 luglio 2023)ha assicurato che "non c'è intenzione di utilizzare munizioni vicino a popolazione civile". Mosca: "Consapevoli dei pericoli per popolazione civile" Le, destinate all’, sono già arrivate nel Paese. La conferma è arrivata dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. A dichiararlo il tenente generale Douglas Sims, direttore delle operazioni congiunte dello Stato Maggiore Usa, parlando con i giornalisti, come riporta Ukrinform. “Le munizioni asono state effettivamente consegnate all’in questo momento”, ha detto. La scorsa settimana il presidente Biden aveva detto di aver preso la “difficile decisione” di approvare il controverso trasferimento. Ieri la notizia dell’arrivo da parte di un generale ucraino: “Le abbiamo appena avute, non le ...

Ilha confermato che le munizioni a grappolo fornite dagli Stati Uniti a Kiev sono state consegnate all', come affermato ieri dal generale ucraino Oleksandr Tarnavskyi alla Cnn. Ci sono ...E questa volta sembra arrivare una conferma dallo stessoche davanti alla stampa, a più ...Wagner non partecipano più "in misura significativa" alle operazioni di combattimento inI ..., 'Wagner non più inin modo significativo'.conferma, 'bombe a grappolo consegnate a Kiev'. Una persona è rimasta ferita la notte scorsa durante un bombardamento russo ...

Il gruppo Wagner non partecipa più in maniera significativa alle operazioni militari in Ucraina. A dichiararlo è stato il portavoce del Pentagono, Patrick Ryder. «In questa fase, non vediamo forze ...«Ebbene, la Wagner non esiste!», ha esclamato Putin rispondendo al giornalista del Kommersant che gli chiedeva se il gruppo rimarrà come una unità di combattimento. «Non abbiamo una legge per le ...