Ucraina | la diretta – Putin | “La Wagner non esiste” Mosca | “Daremo una risposta proporzionata all’uso di bombe a grappolo”

14 lug 00:32 Il Pentagono conferma: "Bombe a grappolo consegnate a Kiev" Il Pentagono ha confermato che le munizioni a grappolo fornite dagli Stati Uniti a Kiev sono state consegnate all', ...Biden ha dichiarato che Putin ha già perso la guerra e ha ribadito l' adesione futura dell'alla Nato . Putin ha commentato che ciò rappresenta una minaccia per la sicurezza della Russia. ......di Kiev nella Nato cositutuirebbe 'una minacciaper la Russia destinata ad acuire la tensione'. E ancora: 'Siamo pronti a trattare separatamente le garanzie di sicurezza dell', ma non ...

Attacco di droni russi su Kryvyi Rih. Pentagono conferma, "bombe a grappolo già consegnate a Kiev" - Putin, “Prighozin ha rifiutato mia offerta” - Putin, “Prighozin ha rifiutato mia offerta” RaiNews

Nuovi attacchi con droni russi sull’Ucraina che nella notte ne ha abbattuti 16. Il presidente russo afferma di aver fatto un’offerta a Prigozhin dopo il tentato golpe: “Ma lui l’ha rifiutata” ...Il futuro di Kiev non sarà quello della Bielorussia ma è sempre più destinata a diventare parte integrante dell'Europa e del blocco occidentale, Nato o non Nato.