Ucraina | Kennedy intervistato grazie all’Ia | “Tratterei la pace con Putin”

(Di venerdì 14 luglio 2023) (Adnkronos) – "Se fossi ancora in vita e Presidente degli Stati Uniti, sarei disposto a intraprendere negoziati con il Presidenteper cercare una soluzione pacifica alla situazione in”. Così ha risposto, a una domanda sulla possibile soluzione al conflitto in corso, l’ex presidente americano John Fitzgerald, ricreato tramite intelligenza artificiale eda Sarah Varetto. Si tratta di una provocazione che Sky ha voluto lanciare per riflettere sul tema delle fake news e dei rischi crescenti che le nuove tecnologie e in particolare l’Intelligenza artificiale generativa, possono presentare per la nostra società, ma anche delle opportunità di crescita e sviluppo che queste tecnologie possono offrire. L’intervista integrale al deepfake disarà trasmessa all’interno ...

