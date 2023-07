(Di venerdì 14 luglio 2023) 14 lug 06:28 Il: la Wagner non combatte più inin modo significativo I mercenaria Wagner, secondo il, a poco più di due settimane dalla rivolta del gruppo, non ...

14 lug 00:32 Il Pentagono conferma: "Bombe a grappolo consegnate a Kiev" Il Pentagono ha confermato che le munizioni a grappolo fornite dagli Stati Uniti a Kiev sono state consegnate all', ......2 per cento del personale militare e un ispettore generale che supervisioni gli aiuti americani all'. I trumpiani stanno cercando di boicottare questo voto Sullo stesso argomento:e ......chiede di continuare a collaborare con la Russia dopo la rivolta e dopo cheha sottolineato che Prigozhin dovrebbe far attenzione a cosa mangia, gli Usa confermano di aver inviato all'...

Per i russi l'esercito ucraino sta usando munizioni a grappolo per attaccare le postazioni. L'Ucraina sta rafforzando il confine di Kiev.Giorno 506: gli Stati Uniti schierano 3.000 riservisti. L'Ucraina registra successi a Bashmut. Tutte le informazioni nel blog delle notizie.Le cose più ...