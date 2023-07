Tuttosport – “iniziata la procedura di uscita”

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 14 luglio 2023) 2023-07-13 23:44:44 Fa notizia quanto riportato poco fa da: TORINO – Ora è ufficiale, la Juventus ha deciso di abbandonare il progetto Superlega. Dopo l’annuncio del 2021 che fece tremare la Uefa con l’idea di iniziare il nuovo progetto per una nuova competizione con ben 12 club di tutta Europa, la società bianconera ha annunciato che non proseguirà nel sostenere l’iniziativa. Questo il comunicato della Juventus: “Facendo seguito al comunicato stampa del 6 giugno 2023, con cui Juventus aveva reso noto di aver iniziato un periodo di discussione con Real Madrid e FC Barcelona (club che fino ad allora non avevano annunciato l’intenzione di uscire dal progetto Super Lega) con riguardo alla prospettata decisione di Juventus di uscire dal Progetto Super Lega, si rende noto quanto segue”. Juventus, addio Superlega Le diverse visioni rispetto ai due club ...