(Di venerdì 14 luglio 2023) Ilscatta una fotografia del primo2023, con andamenti molto positivi in tutti i rami d'azienda. L'obiettivo 2023 delera pari a 636 milioni di euro. Un obiettivo ...

Ilsottolinea il decisivo ruolo svolto dalla piattaforma tecnologica che ha dato un netto impulso. La divisione Business Travel ha continuato il trend di ripresa avviato negli ultimi mesi ......questo a grandi linee il quadro sui comportamenti dell'estate 2023 tratteggiato dalGattinoni, big player del travel, che traccia i cambiamenti dei gusti degli italiani che scelgono il......visitabile fino al rinnovamento del percorso museale su cui sta lavorando uno specificodi ... imprescindibile per costruire proposte future diculturale diffuso '. ' Concentrarsi su ...

Turismo, il Gruppo Gattinoni chiude il semestre a +41% di fatturato Tiscali Notizie

Milano, 14 lug. (askanews) - Il Gruppo Gattinoni scatta una fotografia del primo semestre 2023, con andamenti molto positivi in tutti i rami ...In termini di volumi, nelle agenzie del network si registra +34% rispetto a quella del 2022 e +22% rispetto al 2019. In termini di passeggeri, l'estate 2023 ...