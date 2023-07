Tuffi | Mondiali 2023 | Pellacani e Bertocchi conquistano la finale dal metro

Considerando quindi che ci si allena per dieci mesi le conseguenze sono due: in un anno Chiara esegue 25milain piscina, pertanto quando va in vacanza non chiedetele di salire su uno scoglio e ...P artono, a Fukuoka, i 2023 World Aquatics Championships, i Campionatidegli sport acquatici, che tra, nuoto artistico, acque libere e pallanuoto ci terranno occupati fino al 30 del mese. Molte le frecce nell'arco azzurro, desiderose di mandare un segnale ...Il mondo del nuoto è pronto a rituffarsi in Giappone dal 14 al 30 luglio per idi Fukuoka che si apriranno nella notte italiana con il nuoto artistico e i. Toccherà poi al nuoto in acque libere mentre il nuoto in vasca si prenderà la scena nella Hall A del Marine ...

LIVE Tuffi, Mondiali 2023 in DIRETTA: missione compiuta! Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi in finale dal metro OA Sport

IN AGGIORNAMENTO Ghiaccio rotto ed emozioni finalmente vive. Il programma dei tuffi ai 20esimi Mondiali si apre alla Prefectural Pool di Fukuoka con le eliminatorie dal metro. Subito scintille azzurre ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...