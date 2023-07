Tuffi | Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia non approdano alla Finale dal metro a Fukuoka

(Di venerdì 14 luglio 2023) Calato il sipario sui preliminari della gara maschile dal, validi per la prima giornata dei Mondiali 2023 di(Giappone). Nella Prefectural Pool della città nipponica, dopo che Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi hanno centrato il loro obiettivo di entrare nelladi domani alle 15.30 locali (ore 08.30 italiane), puntavano a fare lo stessonelle medesima prova. L’esito dell’eliminatoria però non ha sorriso ai nostri due portacolori, conche ha concluso 14° (354.00) e18° (340.70). Due prestazioni non perfette per i tuffatori nostrani, che avrebbero avuto bisogno di mettere insieme sei rotazioni pulite e senza sporcature di sorta. Il calabrese ...

Quest'oggi c'è ancora spazio per icon le eliminatorie dal metro maschile che vedranno impegnatiTocci e Lorenzo Marsaglia.Per l'Italia subito in acqua Linda Cerruti, Lucrezia Ruggiero e Susanna Pedotti nel sincro e Chiara Pellacani, Elena Bertocchi, Lorenzo Marsaglia eTocci nel trampolino più basso dei. ...... GIULIA GABBRIELLESCHI, GINEVRA TADDEUCCI 2.00 - 4.00Sincro trampolino 3m maschile - Preliminari:TOCCI E LORENZO MARSAGLIA 3.00 - 4.45 Nuoto artistico Routine acrobatica - ...

