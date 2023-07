(Di venerdì 14 luglio 2023) E questa è andata. Ha preso il via nella notte italiana (03.00) la rassegna iridata degli sport acquatici e il programma deiha preso il via con i preliminari della gara femminile dal metro. L’Italia vedeva al viaeded entrambe le azzurre hanno centrato l’ingresso nella Finale di domani alle 15.30 locali (o8.30 italiane)., vincitrice dell’oro dai tre metri nei recenti Giochi Europei di Cracovia (Polonia), ha terminato l’eliminatoria in quinta posizione con il punteggio di 243.45, mentresi è classifica nona con lo score di 242.00. Brave entrambe le italiane a venir fuori, dopo una partenza non entusiasmante in un contesto di alta qualità. Neanche a dirlo, le migliori sono state le due cinesi: Lin Shan ha ...

Esiste una vita personale perPellacani "Il tempo è limitato. Cerco di sempre con i miei amici anche al di fuori deiin Italia e in America". Pesano i miti deiC'è la concorrenza ...Ma prima del nuoto, i protagonisti dal 14 luglio saranno i campioni dei, con i maestri cinesi e i nostri italiani con - tra gli altri - i giovanissimiPellacani e Matteo Santoro, che ...Per l'Italia subito in acqua Linda Cerruti, Lucrezia Ruggiero e Susanna Pedotti nel sincro ePellacani, Elena Bertocchi, Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci nel trampolino più basso dei. ...

Tuffi, Chiara Pellacani: "Iniziato bene i Mondiali"; Elena Bertocchi: "Finalmente sto bene fisicamente!" OA Sport

L'azzurra ha già il pass individuale per le prossime Olimpiadi nella gara dal trampolino da tre metri e affronta con serenità il mondiale di Fukuoka. Lo sport incontrato per caso l'ha portata a studia ...Marina Di Guardo ha portato i nipoti Leone e Vittoria Lucia Ferragni in vacanza con lei in Sardegna: gli ultimi giorni sono stati postati su ...