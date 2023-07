“Tu stanotte dormi in giardino | così impari a pubblicare le foto in cui sono venuta male” | la “vendetta” di Guendalina Tavassi con il fidanzato

(Di venerdì 14 luglio 2023) “Laè un piatto che va servito freddo“. Proverbio cheha preso alla lettera. Tutto è iniziato quando, nelle scorse ore, il suoFederico Perna, ha pubblicato sui social unain cui lei non eraal suo meglio. E lei, attentissima ad ogni scatto che condivide, ha pensato di “fargliela pagare” facendolore in. “Prendi il cuscino, mettilo lì, vicino alla rete della porta (da calcio, ndr), sdraiati che devo fare una challenge”, si sente dire dall’ex gieffina a Federico nella scena immortalata nelle sue Instagram story. Poi il colpo di scena. Steso a terra in slip con solo il cucino come comfort, il ragazzo ha ricevuto la notizia: “Tulì, ...

Tulì, così impari a pubblicare le mie foto'. Poi il risveglio canticchiando è dei migliori per l'opinionista che in spiaggia tende una mano a Federico Perna in segno di pace, ma ...

“Tu stanotte dormi in giardino, così impari a pubblicare le foto in cui sono venuta male”: la… Il Fatto Quotidiano

Guendalina Tavassi sa come vendicarsi delle "marachelle" del compagno. L'opinionista televisiva, infatti, non ha preso bene la scelta di Federico Perna di pubblicare delle foto in ...