Trubin | l’offerta dell’Inter per il sostituto di Onana Ingaggio ok – SI

Leggi su inter-news

(Di venerdì 14 luglio 2023) L’Inter si sta già muovendo per sostituire André. Due portieri sul taccuino dei nerazzurri, soprattutto Anatoliydello Shakhtar Donetsk da Sportitalia. OFFERTE – Venduto Andrél’Inter piomberà su Anatoliydello Shakhtar Donetsk e Yann Sommer del Bayern Monaco. Per il primosarà superiore a 10 milioni, si avvicinerà ai 15 secondo Alfredo Pedullà. Il club ucraino spara alto, ma c’è già l’accordo di massima con gli agenti del calciatore. Per lo svizzero invece c’è la clausola rescissoria da 6 milioni di euro, anche con lui intesa sull’. La situazione è in continua evoluzione, nelle prossime ore ci potranno essere aggiornamenti. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...