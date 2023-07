(Di venerdì 14 luglio 2023) Ildeve difendere lo scudetto conquistato la scorsa stagione. Gli azzurri cercano rinforzi in: tre i nomi sul piatto La stagione 2023-24 delè ormai ufficialmente iniziata come testimoniano alcuni scatti pubblicati sui profili social del club che ritraggono i campioni d’Italia impegnati ad allenarsi con le nuove divise da allenamento. Il club partenopeo ha solo unin vista della nuova stagione, ovvero difendere lo scudetto conquistato lo scorso anno con Luciano Spalletti. Molte cose sono cambiate da quel 4 maggio quando ilsi è matematicamente laureato campione d’Italia. Luciano Spalletti ha deciso di lasciare il club. Il tecnico di Certaldo, esausto dopo le fatiche di una stagione vissuta costantemente con il piede sull’acceleratore, ha ...

... permettendo complessivamente a 90 ragazzi e ragazze ilrispetto alla precedente edizione di ... Il nostro ambiziosoè quello di offrire ai migliori talenti l'opportunità di costruirsi ...... per questioni generazionali oltre che per formazione giuridica, i due hanno l'di ... Mattarella era in America Latina la scorsa settimana quando è scoppiato ilputiferio Santanchè - ...... come vuole l'edizione 2023 del Live in Genova Festival che quest'anno ha comela ... eclissi' , dove è contenuto il brano 'Tango', arrivato 5° al Festival di Sanremo 2023 edisco di ...

Triplo obiettivo in casa Sassuolo: maxi affare Napoli Spazio Napoli

Genova. Sono tre gli atleti che grazie a questa stagione con il CUS Genova sono stati convocati in Azzurro ai Campionati Europei U23 di Espoo, in Finlandia: Davide Costa nel Martello, Chiara Smeraldo ...L’anticipo tra UnipolSai Bologna e San Marino apre giovedì sera la seconda giornata di ritorno della poule scudetto. La serie che inizia al “Gianni Falchi” e che proseguirà venerdì al “Serravalle” per ...