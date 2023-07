Trento | “provvedimento sproporzionato” No all' abbattimento degli orsi

(Di venerdì 14 luglio 2023) Animalisti in festa. Il Consiglio di Stato, con una serie di ordinanze depositate oggi, ha accolto il ricorso delle associazioni pro-animali e ha sospeso l'Jj4 e Mj5 disposto dalla Provincia autonoma di. «Ilche dispone l'dell'animale apparee non coerente con le normative sovrannazionali e nazionali che impongono l'adeguata valutazione di misure intermedie, ferma restando la disposta captivazione a tutela della sicurezza pubblica», le motivazioni dietro la scelta. «Secondo tutti i riferimenti normativi e giurisprudenziali può ricorrersi all'dell'animale solo nell'ipotesi, estrema e di rara verificazione, di impossibilità oggettiva, non solo temporanea e ...

Orsi Trentino, la decisione che salva Jj4 e Mj5. Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso degli animalisti: «Non abbatterli» Corriere

Accolto il ricorso delle associazioni animaliste. Secondo i giudici, il provvedimento che dispone l'uccisione dei due esemplari è ‘sproporzionato’ ...Trento – La Terza sezione del Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e sospeso i provvedimenti di abbattimento degli orsi Jj4 e Mj5, impugnati dalle associazioni animaliste. L’ordinanza ...