Trasporti | domani sciopero degli aerei | Ita cancella 133 voli nazionali e internazionali Oggi fermi Canadair

(Di venerdì 14 luglio 2023) Dopo i forti disagi di giovedì 13 luglio per lodei treni, si prepara quello del personale di terraaeroporti che incrocerà le braccia per otto ore dalle 10 alle 18

...della riduzione dello sciopero dei treni di giovedì decisa dal ministero deinon è andata ... La7.it -, sabato 15 luglio, è previsto lo sciopero nazionale del trasporto aereo. Saranno ...Il ministro deisi è però detto 'orgoglioso' del provvedimento adottato. La protesta, ha ... Perè previsto lo sciopero degli operatori aeroportuali di terra c he ha già causato la ...Nessuna sospensione cautelare urgente dell'ordinanza con la quale il ministro Matteo Salvini, due giorni fa, ha ridotto a 12 ore lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario.nuovi disagi in arrivo per lo sciopero negli aeroporti

Trasporti, domani lo sciopero degli aerei: cancellati voli nazionali e internazionali. Oggi fermi ... Il Sole 24 ORE

Un’agitazione del settore del trasporto aereo potrebbe causare ritardi o cancellazioni dei voli fino a 8 ore. Gli orari dello sciopero riguarderanno i viaggi previsti nelle fasce orarie dalle 10 alle ...Domani giornata nera per il trasporto aereo. Incroceranno le braccia il personale di terra e i piloti di Malta Air (Ryanair) e Vueling. A rischio quasi mille voli internazionali e nazionali. Oggi ferm ...